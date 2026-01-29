Porriño incorpora tres orientadoras profesionales
El Concello de Porriño ha incorporado tres nuevas técnicas de orientación profesional a través del programa Máis Emprega.
Se trata de Lucía Novoa, Iria González y Ximena Correa, tituladas en Trabajo Social y Educación Social, que desarrollan su labor mediante contratos de formación, adquiriendo experiencia práctica y competencias clave para su inserción laboral. Durante un año realizarán tareas de acompañamiento, asesoramiento y orientación a las personas usuarias de los servicios municipales de empleo.
Según indicó el Concello en una nota de prensa, el proyecto, cofinanciado por la Diputación de Pontevedra y el Ayuntamiento con una inversión de 67.657,32 euros, apuesta por el talento joven, fortalece los servicios públicos locales e impulsa políticas activas de empleo.
