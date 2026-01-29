Mos mejorará la seguridad de la carretera Pereiras-Tameiga
El Concello inicia reuniones con las traídas de agua para coordinar la mejora de las infraestructuras existentes
La alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, acompañada por los concejales Camilo Grandal y Laura Méndez, supervisó este martes el avance de las obras de humanización de la carretera Pereiras–Tameiga, una actuación en ejecución que supone una inversión de 1,5 millones de euros.
Durante la visita, la regidora comprobó el desarrollo de los trabajos en un tramo de 1.414 metros que discurre desde el Camino da Laxiña hasta el núcleo de Candosa, atravesando las parroquias de Pereiras, Tameiga, Sanguiñeda y Petelos. El proyecto transformará una vía estrecha e insegura en un itinerario accesible y sostenible, mejorando la seguridad vial y la movilidad peatonal.
En paralelo, el Concello de Mos inició reuniones con las traídas de agua vecinales afectadas para coordinar, antes del asfaltado final, la actualización de las infraestructuras existentes. Son cinco las traídas implicadas, que deberán valorar esta posibilidad y las subvenciones disponibles.
La obra cuenta con financiación garantizada gracias a un convenio con la Diputación de Pontevedra, que aporta 1,2 millones de euros, mientras que el Concello asume el resto. El proyecto incluye ampliación de calzada, senda peatonal, calmado de tráfico, renovación del firme, iluminación led, soterramiento de redes y nuevo mobiliario urbano.
- Davila 27/01/2026