Abel Losada: «Lamento que Nidia Arévalo insista en su estrategia de ruido»

El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, salió ayer al paso del dosier de problemas en carreteras del Estado que la alcaldesa de Mos envió a la Demarcación. «Lamento que la alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, insista en su estrategia de ruido para protestar sobre problemas que ella misma causó por sus ansias de paralizar el acceso en túnel a Vigo y por sacar adelante desarrollos urbanísticos comerciales en las márgenes de la N-550», señaló.

Abel Losada significa que Nidia Arévalo tiene en este asunto «todo un historial», porque ya logró influir en el anterior Gobierno de España, presidido por Mariano Rajoy, parando la variante de la actual A-55 para entrar en túnel en Vigo, y que arrancaba en una zona donde luego se desarrollaron suelos para equipamientos comerciales al pie de la N-550. «Está muy claro cuál era la prioridad de la alcaldesa».

Ahora Arévalo pretende frenar el nuevo proyecto de túnel presentado por el Gobierno de España pero «en esta ocasión el proyecto avanza únicamente por razones de interés público».

Sobre la petición de declarar como travesía urbana el tramo de la N-550 en Sanguiñeda, Abel Losada le recuerda que no cumple con los estándares de la Ley de Carreteras y porque es evidente que allí no hay una trama urbana con calles en, al menos, uno de sus márgenes. Lo que sí hay es esa presión causada por los equipamientos comerciales que Nidia Arévalo impulsó con la colaboración u omisión del anterior Gobierno. «Ya se lo explicamos a Nidia Arévalo en una reunión en la Subdelegación, cosa que ella obvia, porque no le interesa admitir que ha sido recibida y escuchada y que se le dijo que no tiene razón», afirma Losada.

En cuanto a las mejoras solicitadas en la A-55, el subdelegado indica que en el verano de 2024 se realizó una mejora de la pavimentación valorada en un millón de euros y que fue valorada muy positivamente por el propio Concello. Sin embargo, el subdelegado anticipa que le consta que se está trabajando en un nuevo proyecto para el firme en esta zona.

Además, Losada indica que se han homogeneizado las restricciones a la velocidad a 60 km/h y ante la petición por parte de Nidia Arévalo de nuevos radares asegura que es una petición «legítima», aunque ya existen radares fijos y, con frecuencia móviles, en este trazado.