En el top de la miel europea

El Concello de Porriño se convirtió ayer en un pequeño escaparate del éxito rural gallego. Allí fue recibido Toni Fernández, apicultor y creador de la marca Puramel Sacra, tras conquistar dos medallas de oro en el prestigioso Paris International Honey Awards, que reconocieron tanto la calidad de su miel como el cuidado diseño y presentación del producto. Un doble galardón que se suma al oro obtenido en la edición anterior del certamen.

El alcalde, Alejandro Lorenzo, felicitó personalmente al productor, natural de O Saviñao pero vecino de Porriño, y subrayó que estos premios internacionales demuestran que la tradición apícola gallega, aliada con la innovación, puede competir al más alto nivel. Puramel Sacra, señaló, es un ejemplo de cómo el trabajo del rural proyecta Galicia más allá de sus fronteras.

Aunque la marca nació hace apenas tres años, el proyecto hunde sus raíces en una historia familiar de cuatro generaciones dedicadas a la apicultura. Desde O Saviñao, y como homenaje a su abuela Pura, Toni Fernández elabora miel monofloral de castaño de la Ribeira Sacra, cuidando con el mismo esmero el proceso productivo y la identidad visual, dos aspectos que han captado la atención del jurado parisino.

Fernández agradeció el reconocimiento municipal y destacó que las medallas suponen una gran satisfacción personal y profesional, fruto de años de trabajo, formación y tradición. «Alejarse de la imagen clásica de la miel y hacerla más atractiva a la vista es clave para llegar más lejos», afirmó, convencido de que estos premios ayudan a poner en valor lo que se produce en Galicia.

Noticias relacionadas

Desde el Concello do Porriño se insistió, finalmente, en la importancia de apoyar iniciativas emprendedoras vinculadas al rural y a la producción artesanal de calidad, capaces de transmitir una imagen moderna, competitiva y auténtica de Galicia en el exterior.