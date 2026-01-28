El PP impide tratar en Mos una iniciativa sobre el centro de salud porriñés

El PP de Mos impidió en el pleno municipal la tramitación por vía de urgencia de una moción presentada por el grupo socialista. La iniciativa pretendía abordar la situación crítica denunciada por la plataforma SOS Sanidade Pública da Louriña ante la falta de atención médica en horario de tarde en el Centro de Salud de Porriño durante varios días de la pasada semana.

Según expusieron los socialistas, esta carencia obligó a derivar a los pacientes al Punto de Atención Continuada (PAC) de la comarca, generando un grave riesgo asistencial para el vecindario de Mos. La situación llevó incluso a los propios profesionales sanitarios a advertir por escrito a la ciudadanía de que se les estaba obligando a asumir una población adicional cercana a las 10.000 personas sin refuerzo de personal, atendiendo en total a unos 46.000 pacientes de la comarca de A Louriña con solo dos médicos.

Desde el grupo socialista subrayaron que no se trata de un hecho puntual.