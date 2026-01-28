Mos pide resolver una veintena de problemas en la A-52 y la N-550
El Concello envía a Carreteras del Estado un dossier de veinte páginas de la situación
El Concello de Mos ha denunciado públicamente la falta de respuesta y de actuaciones por parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ante más de una veintena de solicitudes de mejora y mantenimiento realizadas desde principios de 2024 en las vías estatales que atraviesan el municipio, principalmente la autovía A-55 y la carretera N-550.
Según el gobierno local, las peticiones fueron trasladadas de forma reiterada tanto por escrito, mediante correos electrónicos oficiales, como a través de conversaciones directas mantenidas por la propia alcaldesa, sin que hasta el momento se haya producido una respuesta efectiva ni se hayan concretado actuaciones. Ante esta situación, el Concello recopiló todas las demandas en un informe técnico de cerca de veinte páginas, acompañado de documentación gráfica y localización detallada de los puntos afectados, y lo ha remitido a la Unidad de Carreteras del Estado en Pontevedra, informó a través de una nota de prensa.
En el caso de la A-55, el Concello de Mos asegura llevar más de un año reclamando mejoras en una infraestructura con elevado volumen de tráfico y problemas de seguridad vial, especialmente en zonas habitadas. Entre las actuaciones solicitadas figuran la rehabilitación integral del firme entre Vigo y Porriño con asfalto antideslizante y fonoabsorbente, la construcción de rotondas en puntos especialmente peligrosos como el Alto de Puxeiros o la zona de Ramilo, así como el mantenimiento de biondas y guardarraíles.
El informe municipal también recoge el mal estado de los carriles de servicio, con socavones y deficiencias de drenaje en Petelos y Sanguiñeda, la falta de pasos de peatones seguros e iluminados, el deficiente mantenimiento de túneles y pasos inferiores, y la ausencia o deterioro de aceras que conectan parroquias, servicios públicos y el edificio consistorial. A ello se suman las reiteradas quejas vecinales por el ruido excesivo en las viviendas próximas a la autovía debido a la inexistencia de pantallas acústicas.
En cuanto a la N-550, el Concello reclama su transformación parcial en travesía urbana en el tramo de Sanguiñeda comprendido entre la salida de la A-52 y el camino de la Quiringosta, una zona con intenso tránsito peatonal, presencia de viviendas y paso diario de peregrinos. También se solicitan mejoras del firme, limpieza de cunetas y aceras, y la renovación de la señalización horizontal y vertical, actualmente muy deteriorada.
La alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, subraya que «llevamos más de un año reclamando actuaciones sin obtener respuesta ni soluciones, mientras se acumulan problemas de seguridad evidentes».
