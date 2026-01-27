Soutelo festeja a su patrono con porco ó espeto

Soutelo, en Salceda, con poco más de medio millar de vecinos y vecinas, festejó a su patrón San Vicente incluyendo una degustación de porco ó espeto para el vecindario. Debido a que es una fiesta de invierno el vecindario contó con una carpa para la comida y las actuaciones.

Durante los actos, la alcaldesa, Loli Castiñeira, que es natural de esta parroquia, destacó la unión de vecinas y vecinos y dió las gracias a la comisión que lo hizo posible.