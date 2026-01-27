Porriño da luz verde a la cesión de una parcela para 40 viviendas protegidas

El pleno municipal de Porriño ha aprobado la cesión de una parcela de titularidad municipal en la zona de A Gulpilleira para la construcción de cerca de 40 nuevas viviendas protegidas. Esta actuación permitirá ampliar la oferta residencial del municipio hasta un total de 340 viviendas, al sumarse a las 300 ya previstas en el marco del Proxecto de Interese Autonómico (PIA) impulsado junto a la Xunta de Galicia, informó ayer el gobierno local.

El acuerdo, que incluye la firma de un protocolo de colaboración con la Sociedade Vivenda Pública de Galicia, salió adelante con los votos favorables del gobierno local, la abstención del PSOE y el voto en contra del BNG. El objetivo es facilitar el acceso a una vivienda digna, especialmente a colectivos con mayores dificultades y a la población joven, en un contexto de crecimiento demográfico sostenido.

Según el texto aprobado, el Concello de Porriño se encargará de las actuaciones necesarias para que la parcela adquiera condición de suelo urbanizable, con el inicio de las obras de urbanización previsto para el segundo semestre de 2026 y su finalización a finales de 2027. Por su parte, la administración autonómica asumirá la redacción de los proyectos técnicos y la licitación de las obras de edificación, una vez que el suelo esté en condiciones.

Las viviendas se adjudicarán a través del Rexistro Único de Demandantes de Vivenda de Galicia y el protocolo no contempla contraprestaciones económicas entre las administraciones, que asumirán los compromisos con recursos propios.

El alcalde de O Porriño, Alejandro Lorenzo, destacó que esta iniciativa responde a las necesidades reales de la población en un municipio que ya supera los 20.000 habitantes y que registra una creciente demanda de vivienda, reflejada también en otros ámbitos como el aumento de matrículas en los centros educativos.