Mos acoge el Campeonato de natación Alevín de invierno

D. P.

Mos

Mos acogió este lunes la presentación oficial del Campeonato Gallego Alevín de Natación de Invierno, que se celebrará los días 31 de enero y 1 de febrero de 2026 en la localidad.

La competición reunirá en Mos a 185 nadadores y nadadoras de las categorías alevín, nacidos en los años 2013 y 2014, procedentes de 28 clubes de toda Galicia. A lo largo del fin de semana se disputarán 40 pruebas, 20 masculinas y 20 femeninas, con sesiones de mañana y tarde y una participación muy equilibrada entre chicos y chicas.

En el acto de presentación participaron la alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, junto a miembros del gobierno municipal, el presidente de la Federación Gallega de Natación, Juan Carlos Brión, el jefe provincial del Servicio de Deportes de la Xunta, Daniel Benavides, y representantes del Club Natación Mos.

