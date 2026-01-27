El Celta traslada a los vecinos de Cela el inicio de las obras del Galicia Sports 360

Representantes del Real Club Celta y del Concello de Mos se reunieron con el vecindario de la parroquia de Cela para explicar los motivos del retraso en el inicio de las obras del proyecto Celta360 en el Camiño do Monte, una demora que, según detallaron, responde exclusivamente a trámites administrativos necesarios para garantizar el cumplimiento de la legalidad vigente. En el encuentro participaron el arquitecto del club, Javier Rivas, y el responsable de relaciones institucionales, Carlos Cao, quienes trasladaron un mensaje de tranquilidad y confirmaron que el inicio de las obras es inminente.

La reunión estuvo presidida por la alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, y se celebró en el marco del programa municipal Vivindo as Parroquias, una iniciativa impulsada por el Concello para reforzar el contacto directo con la ciudadanía e informar de primera mano sobre los proyectos estratégicos que afectan al territorio. La alcaldesa estuvo acompañada por su equipo de gobierno.

Precisamente ayer el DOG publicó el anuncio de la encomienda que hace posible la expropiación de los terrenos en la que indica que es el Celta el que se hará cargo del pago.

Durante el encuentro con los vecinos de Cela, Arévalo explicó que, de manera paralela al desarrollo del complejo, el Concello ejecutará el vial correspondiente a la parte exterior del sistema local del Proxecto de Interese Autonómico (PIA), una actuación clave para mejorar la movilidad y la seguridad vial, que se completará con otros elementos previstos para reforzar accesos y servicios.

La regidora subrayó el compromiso del gobierno municipal con la transparencia y la participación ciudadana, destacando la importancia de mantener informada a la vecindad y de escuchar sus inquietudes ante un proyecto que supondrá una transformación relevante para Mos y, especialmente, para la parroquia de Cela.

En el plano económico, y según destacó la alcaldesa, el proyecto Celta360 supone un impacto inversor sin precedentes para el municipio, con una inversión global superior a los 100 millones de euros. De esta cantidad, cerca de 20 millones se destinarán a infraestructuras públicas que pasarán a formar parte del patrimonio municipal o de las administraciones competentes.

Entre las principales actuaciones previstas figuran nuevas infraestructuras de abastecimiento de agua, con una inversión superior a los 3,1 millones de euros; mejoras eléctricas y de conectividad por más de 2 millones de euros, incluida la implantación de red móvil de última generación; y una urbanización asociada que supera los 7 millones de euros, con nuevos viales, glorietas, sendas peatonales y ciclistas, zonas verdes y aparcamientos.