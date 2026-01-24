El PSOE porriñés alerta del exceso de horas extras de la Policía
El PSOE de Porriño llevará al próximo pleno una moción para pedir explicaciones sobre las excesivas horas extras que, dicen, realizan los agentes de la Policía Local de Porriño. Los socialistas denuncian que el «elevado número de horas trabajadas fuera del horario habitual no cuentan con la justificación adecuada».
«En el año 2025 la Policía Local realizó un total de 3.975 horas extraordinarias, que se traduce económicamente en 147.389 euros que se sumaron a mayores de las nóminas correspondientes», explica la concejala Sthela Táboas, indicando que, según constataron desde el PSOE, en un solo mes, algún agente llegó a realizar hasta 86 horas extraordinarias a mayores de su jornada laboral, y nocturnidades.
Con su moción, pedirán que se establezca un límite anual y mensual máximo de realización de horas extraordinarias.
- Prohibida la circulación de camiones por la A-52 entre Ourense y Ponteareas desde este viernes y hasta nuevo aviso ante la previsión de nevadas por Ingrid
- El fuerte viento zarandea Galicia: un avión de Iberia frustra el aterrizaje en Vigo y Santiago y regresa a Madrid
- Atasco kilométrico en la AP-9 tras el enésimo accidente en el túnel de A Madroa
- Suspendidas las clases y el transporte escolar en Ourense y prohibidos camiones en autovías y nacionales
- Los ingresos no voluntarios en residencias en Galicia aumentan un 8,5% en un año y alcanzan 6.789
- «La Agencia Tributaria hace muchos méritos para que se le vea como un enemigo»
- Transportes cerrará desde mañana el túnel de Candeán hacia Portugal por obras en la AP-9
- Los vigueses dejan a las mascotas fuera del Vitrasa: es la mejora menos reclamada para el bus en Vigo