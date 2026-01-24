El PSOE porriñés alerta del exceso de horas extras de la Policía

El PSOE de Porriño llevará al próximo pleno una moción para pedir explicaciones sobre las excesivas horas extras que, dicen, realizan los agentes de la Policía Local de Porriño. Los socialistas denuncian que el «elevado número de horas trabajadas fuera del horario habitual no cuentan con la justificación adecuada».

«En el año 2025 la Policía Local realizó un total de 3.975 horas extraordinarias, que se traduce económicamente en 147.389 euros que se sumaron a mayores de las nóminas correspondientes», explica la concejala Sthela Táboas, indicando que, según constataron desde el PSOE, en un solo mes, algún agente llegó a realizar hasta 86 horas extraordinarias a mayores de su jornada laboral, y nocturnidades.

Con su moción, pedirán que se establezca un límite anual y mensual máximo de realización de horas extraordinarias.