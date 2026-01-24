Porriño forma a un centenar de personas desempleadas
Empieza otro Programa Integrado de Empleo
El Concello de Porriño inauguró ayer su nuevo Programa Integrado de Empleo (PIE), que tendrá una duración de 12 meses y formará a un centenar de personas desempleadas. El alcalde, Alejandro Lorenzo; la delegada territorial de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz; el director territorial de empleo de la Xunta, José Antonio Rodríguez; y la concejala de Empleo y Formación, Teresa Veloso, acompañaron al alumnado en la primera sesión, en la que se abordaron cuestiones como la organización del programa, los itinerarios personalizados, las acciones formativas previstas y el papel de la orientación laboral en el proceso de inserción.
El Programa Integrado de Empleo cuenta con una inversión de 275.000 euros, de los cuales el 80% son aportados por la Xunta de Galicia a través de la Consellería de Empleo, Comercio y Formación, mientras que el Concello de Porriño financia el 20% restante. El objetivo de la inserción laboral establecido por la Xunta se sitúa en un mínimo del 42%, que hasta ahora siempre se consiguió e incluso se superó.
