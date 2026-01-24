Mos volverá a tener este año presupuestos participativos

El Concello de Mos consolida sus presupuestos participativos con una segunda edición de «Mos Decide», que dará comienzo en el mes de febrero con la apertura del plazo de inscripción para que las entidades vecinales del municipio puedan formar parte activa de esta iniciativa.

El primer paso de la nueva edición consistirá en la apertura del plazo para que todas las entidades del Concello de Mos puedan inscribirse y participar en el proceso, garantizando una participación amplia, plural y representativa del conjunto del municipio. Dentro de estas entidades, se podrán inscribir comunidades de montes, traídas vecinales, asociaciones vecinales y culturales, asociaciones de madres y padres de alumnos, clubes deportivos, comisiones de fiestas, mujeres rurales y asociaciones de empresarios, hosteleros y comerciantes.

De manera paralela, el Concello de Mos trabajan en la aprobación del Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana, que se pretende llevar a pleno y que permitirá estructurar y consolidar este modelo participativo, reforzando la integración vecinal y de las entidades ciudadanas en la gestión municipal. Este abarcará: agrupaciones de entidades ciudadanas registradas, consejos sectoriales constituidos por áreas de gestión municipal, Consejo General de Participación Ciudadana, y Consejo de Presupuestos Participativos.

«Nuestro objetivo es seguir avanzando hacia un Concello más abierto, transparente y próximo, en el que la participación ciudadana sea una parte estructural de la acción del gobierno», explica la alcaldesa, Nidia Arévalo, recordando que «Mos Decide» es «una herramienta de democracia participativa que demostró su utilidad, porque permite que la ciudadanía y el tejido asociativo formen parte activa de la gestión municipal y de la toma de decisiones que les afectan».