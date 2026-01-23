La Xunta garantiza transparencia en el sorteo de viviendas de Mos

La Xunta de Galicia asegura que el sorteo de las 20 viviendas de promoción pública que está construyendo en Mos fue completamente objetivo y transparente. Además de celebrarse ante notario, se utilizó una herramienta informática de generación de series de números aleatorios para actas de sorteo, integrada en la Plataforma Telemática del Consejo General del Notariado.

El gobierno gallego garantiza que se trata de un proceso puramente aleatorio «sin ninguna intervención humana ni la posibilidad de predicción, lo que asegura que todas las personas participantes tienen las mismas oportunidades».

Desde la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas responden así a las críticas de un grupo de vecinos que han iniciado un frente común para denunciar «falta de transparencia y de igualdad de oportunidades». Son veinte personas de Mos, inscritas en el Rexistro Único de Demandantes de Vivenda da Comunidade Autónoma de Galicia, que aspiraban a alguna de las veinte viviendas públicas sorteadas ante notario el pasado 9 de enero, y que están en desacuerdo con el resultado. En este sentido, desde la Xunta, manifiestan su disposición a responder todas las dudas que tengan sobre el sorteo.

La Consellería de Vivenda explica que el sorteo se ajustó a los principios de publicidad, objetividad e igualdad que rigen los procesos de adjudicación pública. Sobre la aplicación utilizada para elegir a las veinte personas beneficiarias y la lista de reservas, se utilizó el software Electron, cuyo algoritmo de generación de números no puede ser manipulado ni alterado.

«En el sistema se introduce el nombre del concurso, la entidad organizadora, la ciudad en la que se celebra el sorteo, el archivo en formato csv con la lista definitiva de personas admitidas y el número de personas adjudicatarias a generar, así como el de personas que constituyen la cuota de reserva», explican desde la Xunta, indicando que las listas definitivas, que identifican la correspondiente credencial de la persona candidata, se hicieron públicas el 21 de noviembre de 2025.

«A partir de esta información, el programa informático crea de forma aleatoria, y sin duplicados, las secuencias de personas adjudicatarias y de reserva entre todas las que toman parte en los cupos del sorteo», concluye el ejecutivo autonómico.

Igualmente, desde la Xunta recuerdan que, el hecho de que una persona resulte beneficiaria provisional en el sorteo, no determina su condición de definitiva, puesto que se debe acreditar que se reúnen los requisitos que decrete la resolución. Precisamente para ello se crean las listas de reserva.