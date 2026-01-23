Reconocimiento a la labor de la Policía Local y GES de Mos
Concello y Ministerio de Interior distinguen a los agentes y efectivos por diferentes actuaciones
El Concello de Mos reconoció ayer la labor de su Policía Local y del Servicio de Emergencias de Mos por su trabajo en diferentes intervenciones, como la desarrollada por los agentes Miguel Novo y Óscar Pérez durante el día de Reyes. «Demostraron profesionalidad, capacidad de reacción, coordinación con los servicios sanitarios y, especialmente, una atención humana y próxima a la persona afectada y a su familia», destacaron desde el Concello.
Durante el acto también se puso en valor la concesión de una Distinción Honorífica otorgada por el Ministerio de Interior a los efectivos del GES de Mos Carlos Costas, José Guillermo Álvarez, Raúl Lorenzo, Pablo José Lamas y Marcos González, y al agente de la Policía Local, Víctor Diz, durante el dispositivo de emergencias de la Dana en Valencia.
