Médicos del centro de salud de Porriño: «Lamentamos las molestias que la administración les genera»

El déficit de médicos de familia ha llevado a cerrar el centro de salud de Porriño ayer por la tarde, al no haber facultativos para cubrir las consultas de este turno. Hasta que se encuentre una solución, la medida se aplicará dos tardes a la semana.

Los médicos ayer presentes en el Punto de Atención Continuada (PAC) informaban a la población de la situación con carteles en la puerta y también explicaban la repercusión que tiene en las urgencias extrahospitalarias que, además, dan cobertura a Salceda y Mos. «Desde la administración se obliga al PAC a asumir un extra de población de casi 10.000 personas sin reforzar el servicio, por tanto, ese riesgo para ustedes no lo podemos asumir», indicaban y añadían: «Somos 2 médicos para casi 46.000 pacientes, tanto en el centro como para las emergencias del 061».

Ante esta situación, tomaron la decisión de solo atender emergencias. «Lamentamos las molestias que las administración les genera y agradecemos su comprensión».

Recordaron a la población que en el PAC «no se hacen partes de baja, ausencias, recetas crónicas ni se dan resultados. No podemos gestionar citas ni derivar a especialistas». El problema es que una parte de la población tampoco tiene médico de familia de referencia que les pueda prestar esta atención.

CIG Saúde

La CIG recordaba ayer que el plan funcional del centro de salud contempla 6 médicos de familia de tarde. El Sergas reconocía que es uno de los puntos de Atención Primaria donde están teniendo más problemas para la cobertura de las plazas.

«Este tipo de situacións non se poden normalizar, por respecto á seguridade dos pacientes da comarca da Louriña e das propias traballadoras», reprueba la central.

Protesta, hoy, en el Cunqueiro. / Cedida

Precisamente, esta mañana se concentraron en el Hospital Álvaro Cunqueiro miembros de la plataforma SOS Sanidade Pública contra los «recortes sanitarios» en Galicia y, en concreto, para «denunciar a situación de colapso» en el área sanitaria de Vigo.

«Non é só froito do desleixo, senón que é o síntoma principal das continuas políticas de recortes e privatización da que a nosa área semella ser banco de probas», sostienen.

Entre otras cuestiones, se refieren al servicio de urgencias, que «evidenciou problemas» no solo en sus propias instalaciones, sino también por «falta de camas, existindo demoras de días para trasladar doentes a plantas». Lo atribuyen a haber construido «un hospital máis pequeno, que non cubre as necesidades da poboación da área sanitaria, para favorecer o negocio da sanidade privada»; a «non ter reforzado a Atención Primaria», en la que el déficit de personal lleva esperas «que superan as tres semanas»; a «uns servizos hospitalarios sen o cadro de persoal nin espazos suficientes para dar resposta ás necesidades da cidadanía»; y a la «sobrecarga de profesionais de enfermería».

Manifestación

También censuran la «carteira de servizos insuficientes para manter o negocio da sanidade privada» y que una parte de la población reciba atención en Ribera Povisa, «cun concerto económico sen transparencia, e sen alternativa pública neste momento para poder reverter esta situación».

Recuerdan el sobrecoste del modelo de financiación público-privada escogido para construir el hospital y el recorte de su superficie.

Piden medidas para revertirlo y convocan a la ciudadanía a una manifestación en Santiago el 1 de febrero.

Saldrá de la Alameda a las 12 horas, bajo el lema «A sanidade pública non se vende, se defende»