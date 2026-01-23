Medio millar de personas ya solicitaron el premio de la lotería del Niño en Porriño

Las personas agraciadas con alguna de las rifas que vendieron cuatro estudiantes del IES Ribeira do Louro para recaudar fondos para un viaje a Lanzarote, y cuyo número resultó agraciado con el segundo premio de la lotería de Reyes, ya han comenzado a cobrar el premio, que asciende a 13.600 euros por papeleta.

El dinero les está siendo ingresado en el número de cuenta que indican cuando entregan la papeleta premiada en el salón de plenos del Concello de Porriño, lugar cedido por el Ayuntamiento para gestionar lo trámites con los agraciados. En total, desde el X de la Suerte de Porriño, indican que ya se atendieron a 500 personas, y que las primeras ya tienen el dinero en sus cuentas bancarias.

Entre las muchas personas afortunadas, que compraron una participación de 4 euros a los estudiantes de Porriño, hay un vecino de la villa que confundió la papeleta premiada con una de Navidad y se deshizo de ella metiéndola en una trituradora industrial. Al percatarse del fatal despiste, rescató los pedazos y los recompuso uno a uno con la ayuda de una pinza de depilar. Luego metió el collage entre dos placas de cristal y consiguió que le dieran por buena la papeleta, por lo que también podrá cobrar el premio de 13.600 euros.

Desde el X de la Suerte de Porriño, negocio que vendió los décimos agraciados a los padres de los cuatro estudiantes del IES Ribeira do Louro, indican que «es una prueba fehaciente», y que han dado por buenas otras papeletas rotas o algunas a las que les faltaba un trozo, siempre y cuando sea evidente su veracidad.

Este viernes vuelve a abrir el salón de plenos de Porriño para proceder al pago de más participaciones. Lo hará en horario de 17.00 a 19.30 horas. Para la semana, volverá a abrir el martes 27 y el viernes 30, de 17.00 a 19.00 horas.

En total, el X de la Suerte vendió en Porriño 330 décimos del segundo premio de la lotería del Niño, regando el municipio con un total de 24.750.000 euros, la mayoría vendidos por los cuatro alumnos y alumnas del IES Ribeira do Louro en participaciones de 4 euros.