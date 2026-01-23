El centro de salud de Porriño, sin médicos ayer por la tarde
La CIG denuncia la ausencia de personal médico de familia en el centro de salud de Porriño durante la tarde de ayer, por lo que los pacientes fueron derivados al Punto de Atención Continuada (PAC) de la misma localidad, cuyas dos únicas facultativas asumieron un cupo de más de 45.600 personas.
Desde la central sindical critican que, a pesar de esto, el PAC no fue reforzado, y hacen hincapié en que «este tipo de actuaciones no se pueden normalizar, por respeto a la seguridad de los pacientes de la comarca de A Louriña y de las trabajadoras que asumen esta sobrecarga en un centro que ya requeriría mayor dotación de personal por el elevado número de asistentes habituales». Por ello, reclaman el refuerzo del PAC y que se adopten con urgencia medidas necesarias para garantizar la asistencia médica en el centro de salud de Porriño.
