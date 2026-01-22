Musealización de los petroglifos de Coto da Chan
El Concello de Salceda y la Comunidad de Montes de Budiño iniciaron los trabajos de musealización de los petroglifos de Coto da Chan, en Budiño. Se trata de la única muestra de arte rupestre existente en Salceda y que ya están debidamente señalizados para que los vecinos y vecinas puedan visitar la zona.
