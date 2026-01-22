Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
DIRECTO Accidente tren AdamuzTrump acuerdo OTANTemporal en GaliciaERE GKN¿Nuevo Zara en Vigo?Celta
instagramlinkedin

Musealización de los petroglifos de Coto da Chan

El Concello de Salceda y la Comunidad de Montes de Budiño iniciaron los trabajos de musealización de los petroglifos de Coto da Chan, en Budiño. Se trata de la única muestra de arte rupestre existente en Salceda y que ya están debidamente señalizados para que los vecinos y vecinas puedan visitar la zona.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents