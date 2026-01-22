Enfado en Mos con el resultado del sorteo de viviendas públicas

El sorteo que la Xunta de Galicia realizó el pasado 9 de enero, ante notario, para adjudicar una veintena de viviendas de promoción pública que el gobierno gallego está construyendo en Mos, está siendo puesto en entredicho por una veintena de vecinos y vecinas de la parroquia mosenses de Tameiga, que presentarán ante el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) una reclamación conjunta de acceso al expediente para comprobar la correcta aplicación de las bases del sorteo. Denuncian falta de transparencia y de igualdad de oportunidades.

«Las personas solicitantes hemos observado varias circunstancias que nos generan dudas razonables sobre la correcta aplicación de los criterios de acceso de igualdad de oportunidades entre los participantes y la transparencia del procedimiento», explican en su reclamación conjunta, en la que citan como ejemplos que las personas de menos de 36 años pudieron participar en ambos sorteos, cuando ya se les reservaba a ellos el 50% de las viviendas.

Igualmente, reclaman que durante la celebración del sorteo no se hicieron públicas las listas con la relación de solicitantes en cada categoría. «No sabemos si nuestros nombres estaban en la lista», expone Andrea Conde, representante de los vecinos y vecinas, todos ellos inscritos en el Registro Único de Demandantes de Vivienda de la Comunidad Autónoma de Galicia.

Fueron varias las personas que llamaron este miércoles a la redacción de FARO para expresar su disconformidad con el resultado del sorteo. En este sentido, lamentan que, de las 350 personas solicitantes, a dos personas les tocaron dos de las viviendas, y que, varios agraciados con una vivienda engrosan también la lista de suplentes. Uno de los mosenses descontentos con el procedimiento es Celso Rodríguez, quien incluso ha iniciado una recogida de firmas en el bar O Bocadiño, de Tameiga, para reclamar la anulación del sorteo.

También han llegado reclamaciones al Concello de Mos, como la presentada por Laura Francisco, que asistió presencialmente al sorteo en la sede de la Xunta en Vigo y denuncia que «fue un sorteo más abstracto que el viento». «Ese sorteo es tan irrespetuoso como que te hablen en un idioma que no entiendes y pretender que te vayas contento y agradecido por lo escuchado sin entender nada», expone en su escrito, en el que también denuncia la adjudicación «de dos viviendas a las mismas personas que vienen de fuera y que probablemente no hayan cotizado en este país ni un 1% de lo que han cotizado las familias de los españoles que han solicitado las viviendas».