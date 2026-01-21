Surco emplea a 60 personas tras rescatar Maderas Iglesias

La empresa Surco Interiors ya funciona a pleno rendimiento en Porriño, luego de adquirir la antigua firma Maderas Iglesias, referente del sector de los pavimentos durante décadas, pero que cayó en quiebra hace unos años. El grupo vasco Surco firmó su rescate en 2024 y ahora, bajo el nombre de Surco Interiors, ya rueda sola, dando trabajo directo a más de 60 personas, más de la mitad mujeres.

«Un ejemplo de cómo la colaboración entre la propia empresa y la administración autonómica permitió que el empleo y, sobre todo, el valor añadido de esta industria, permaneciera en esta comarca», destacó la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, que visitó ayer las instalaciones de Surco Interiors, acompañada por la directora del Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape), Covadonga Toca, y el alcalde de Porriño, Alejandro Lorenzo.

Precisamente el Igape fue fundamental para cerrar dicha operación, pues el organismo público concedió a Surco un préstamo dentro de la línea destinada a inversiones estratégicas y de atracción de empresas. En este sentido, la conselleira aprovechó para recodar que el pasado viernes el Diario Oficial de Galicia publicó la mayor parte de las ayudas que el Igape va a poner a disposición de las empresas este año 2026, que suman 181 millones de euros.

La conselleira también se refirió a Surco Interiors como parte de la cadena monte-industria en Galicia, que consideró «clave» para la economía gallega, y que llamó a modernizar. Se trata de un sector que supone alrededor del 1,7% del PIB de Galicia, con una facturación anual que supera los 2.400 millones de euros y cuenta con más de 13.600 personas ocupadas.

Por su parte, el alcalde, Alejandro Lorenzo, puso en valor el peso de la industria en el municipio y el papel estratégico que empresas como Surco Interiors desempeñan en el desarrollo económico local, así como la capacidad de la empresa para combinar tradición artesanal, innovación, industria y sostenibilidad ambiental. La empresa trabaja la madera y dispone de una amplia variedad de acabados y colecciones, empleando a más de 60 personas en su fábrica de Porriño, aunque de esta dependen más de 200 personas indirectamente.