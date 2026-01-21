Mos avanza en el saneamiento de Cela con una inversión de 434.000 euros

El Concello de Mos continúa avanzando en la ampliación y mejora de la red municipal de saneamiento con nuevas actuaciones en Fondo de Atín y Coutadiña, que visitó ayer la alcaldesa, Nidia Arévalo, junto a los concejales Camilo Grandal y Evaristo Ucha.

El Concello invierte más de 434.000 euros en dicha actuación de saneamiento en la parroquia de Cela, que da respuesta a una demanda histórica de los vecinos y vecinas. Igualmente, ejecuta otras obras de saneamiento en el camino de Coutadiña, con una inversión que roza los 147.000 euros.

En este sentido, desde el Concello de Mos apuntan que el 88% de las viviendas del municipio, más de 3.500 hogares, ya están conectadas a la red municipal de saneamiento, incorporándose más de 100 nuevos usuarios durante el último año,durante el que se invirtieron unos 1,2 millones de euros en otros proyectos.

Gracias a la colaboración con la Xunta de Galicia, se prevé también la ejecución de actuaciones clave como los tramos Louredo-Arrufana-Torroeira y el nuevo tramo N-550 en As Regadas, a través de Augas de Galicia, completando ámbitos con una elevada demanda social.