Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
DIRECTO Accidente tren AdamuzTurismo VigoConvenio MetalAcuerdo MedicinaMuere Mabel MontesAuroras Boreales GaliciaSegunda vuelta Celta
instagramlinkedin

Mos avanza en el saneamiento de Cela con una inversión de 434.000 euros

El Concello ejecuta nuevas actuaciones en Fondo de Atín y Coutadiña

Grandal, Arévalo y Ucha visitan las obras de saneamiento. | D.P.

Grandal, Arévalo y Ucha visitan las obras de saneamiento. | D.P.

D. P.

Mos

El Concello de Mos continúa avanzando en la ampliación y mejora de la red municipal de saneamiento con nuevas actuaciones en Fondo de Atín y Coutadiña, que visitó ayer la alcaldesa, Nidia Arévalo, junto a los concejales Camilo Grandal y Evaristo Ucha.

El Concello invierte más de 434.000 euros en dicha actuación de saneamiento en la parroquia de Cela, que da respuesta a una demanda histórica de los vecinos y vecinas. Igualmente, ejecuta otras obras de saneamiento en el camino de Coutadiña, con una inversión que roza los 147.000 euros.

En este sentido, desde el Concello de Mos apuntan que el 88% de las viviendas del municipio, más de 3.500 hogares, ya están conectadas a la red municipal de saneamiento, incorporándose más de 100 nuevos usuarios durante el último año,durante el que se invirtieron unos 1,2 millones de euros en otros proyectos.

Gracias a la colaboración con la Xunta de Galicia, se prevé también la ejecución de actuaciones clave como los tramos Louredo-Arrufana-Torroeira y el nuevo tramo N-550 en As Regadas, a través de Augas de Galicia, completando ámbitos con una elevada demanda social.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents