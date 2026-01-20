El PSOE porriñés denuncia el abandono de la Plaza del Sol
El PSOE de Porriño denuncia el abandono que sufre la Plaza del Sol, en la urbanización Sol, donde son habituales las filtraciones de agua, humedades y deterioro de los espacios comunes. Los socialistas critican que hace dos años el alcalde anunció la renovación de dicha plaza para poner fin a esas deficiencias, pero que, a día de hoy, no se ejecutaron las obras, valoradas en 850.000 euros, y el espacio se sigue degradando.
«El alcalde dijo públicamente que esta obra era necesaria y urgente. Lo que no explicó es por qué, después de anunciarla, dejó la Plaza del Sol completamente abandonada», reprochan desde el PSOE, acusando que «esto no es un atraso administrativo ni un problema técnico. Esto es un incumplimiento político claro». «El caso de la Plaza del Sol ejemplifica un modo de gobernar basado en el autobombo y anuncio permanente», critican desde el PSOE.
