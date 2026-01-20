Mos prepara la mejora y modernización integral de su red de iluminación pública

El Concello de Mos tiene en marcha un proyecto integral de mejora de la eficiencia energética y modernización de la iluminación pública que permitirá renovar las infraestructuras energéticas municipales, mejorar la calidad de la iluminación y reforzar el compromiso con la sostenibilidad ambiental, sin que el Concello tenga que asumir la totalidad de la inversión inicial.

El proyecto ya está totalmente definido, a la espera de la publicación de la estructura de costes para poder llevarlo al pleno municipal para su aprobación. La previsión del gobierno local es llevar al pleno de abril su licitación. Una vez completado este trámite, el Concello iniciará las actuaciones en el mes de junio, iniciando así uno de los proyectos de modernización energética más ambiciosos del municipio.

El proyecto contempla la sustitución de 7.000 luminarias por tecnología LED de alta eficiencia, lo que supondrá una mejora notable de la calidad de la iluminación en calles, caminos y espacios públicos, al tiempo que se reduce de manera significativa el consumo eléctrico.

De manera paralela, se llevará a cabo la renovación de 600 kilómetros de cableado eléctrico asociado a la iluminación pública y la actualización de 220 cuadros de mando, que incorporarán sistemas más seguros, eficientes y preparado para la telegestión.

Además, en cada una de las 10 parroquias de Mos se desarrollará un proyecto singular de iluminación de elementos representativos y singulares, como espacios patrimoniales, zonas emblemáticas o lugares de especial valor cultural y social. El objetivo es poner en valor la identidad propia de cada parroquia, combinando funcionalidad, eficiencia energética y estética.