El gobierno de Mos visita esta semana Petelos y Pereiras
El Concello de Mos continúa esta semana el calendario de encuentros del programa «Vivindo as parroquias», una iniciativa que apuesta por el diálogo directo con los vecinos y por la proximidad como base de la acción municipal. Tras las primeras reuniones celebradas en Mos y Torroso, el ciclo continúa en las parroquias de Pereiras y Petelos, donde el gobierno local mantendrá contacto directo con los vecinos y vecinas para escuchar sus propuestas y demandas y compartir información sobre proyectos futuros.
El encuentro en Pereiras será esta tarde, a las 19.00 horas, en el local de la Asociación de Veciños Nosa Terra. El jueves, 22 de enero, el gobierno local está en Petelos, a la misma hora en el Multiusos de As Pozas. Desde el Concello animan a los vecinos a acudir y explican que estos encuentros se continuarán desarrollando en las próximas semanas.
