El gobierno de Mos visita esta semana Petelos y Pereiras

D. P.

Mos

El Concello de Mos continúa esta semana el calendario de encuentros del programa «Vivindo as parroquias», una iniciativa que apuesta por el diálogo directo con los vecinos y por la proximidad como base de la acción municipal. Tras las primeras reuniones celebradas en Mos y Torroso, el ciclo continúa en las parroquias de Pereiras y Petelos, donde el gobierno local mantendrá contacto directo con los vecinos y vecinas para escuchar sus propuestas y demandas y compartir información sobre proyectos futuros.

El encuentro en Pereiras será esta tarde, a las 19.00 horas, en el local de la Asociación de Veciños Nosa Terra. El jueves, 22 de enero, el gobierno local está en Petelos, a la misma hora en el Multiusos de As Pozas. Desde el Concello animan a los vecinos a acudir y explican que estos encuentros se continuarán desarrollando en las próximas semanas.

