Porriño agrupará los Servicios Sociales en el nuevo local de la Avenida de Galicia

El Concello de Porriño ha firmado un convenio urbanístico que permitirá desbloquear una promoción de viviendas en régimen de alquiler en el entorno de la calle Antonio Palacios-Avenida de Galicia y, al mismo tiempo, incorporar al patrimonio municipal un nuevo local destinado a Servicios Sociales, en plena propiedad y con un elevado valor social y económico.

La actuación se desarrolla sobre una parcela adquirida por la entidad promotora a una entidad bancaria, en la que existían varias pequeñas parcelas de titularidad municipal, con una superficie aproximada de unos 400 metros cuadrados, según los informes técnicos municipales. Tras la revisión de la situación jurídica y el correspondiente informe del secretario municipal, se alcanzó un acuerdo de permuta que permitió desbloquear la actuación urbanística.

El alcalde de Porriño, Alejandro Lorenzo, explicó que «a través de esta construcción de viviendas en régimen de alquiler, el Concello ha firmado un convenio con la entidad promotora para permitir el uso de unos terrenos municipales que estaban integrados en la parcela. Aunque la valoración de estos terrenos no es muy elevada, la contraprestación que recibe el Concello es muy importante».

Como resultado del acuerdo, el Concello recibirá un bajo de nueva construcción, completamente equipado y acondicionado para uso público, que se destinará a Servicios Sociales. «Hablamos de un local amplio, moderno y en condiciones óptimas, con una valoración técnica próxima a los 400.000 euros, lo que supone una mejora muy relevante para el patrimonio municipal y para la atención a la ciudadanía», destacó el regidor.

Alejandro Lorenzo subrayó que los actuales Servicios Sociales municipales cuentan con instalaciones muy compartimentadas y con espacios que necesitaban ser mejorados. «Este nuevo local nos permitirá disponer de unas dependencias adecuadas, no solo para Servicios Sociales, sino también para el Centro de Información a la Mujer (CIM) y para la puesta en marcha de nuevos servicios. Para nosotros es una prioridad dotar de oficinas adecuadas a Servicios Sociales y, especialmente, reforzar la atención a la ciudadanía y a las mujeres a través del CIM», explicó el regidor.