Mos prepara un viaje por la Vía de la Plata
Mos
El Concello de Mos impulsa una nueva propuesta de ocio y convivencia a través del programa «E tempo de viaxar», con una escapada cultural de dos días por la Vía de la Plata, prevista para el 21 y 22 de febrero, dirigida al vecindario del municipio.
El viaje comenzará el día 21 de febrero. La primera parada será en Candelario, declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1975 y considerado uno de los pueblos más emblemáticos de Castilla y León. También visitarán Bejar, Ledesma y El Perdigón.
El precio por persona en habitación doble es de 195 euros. El importe incluye transporte, pensión completa en hotel y seguro de viaje.
- Davila 15/01/2026
