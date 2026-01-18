Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mos prepara un viaje por la Vía de la Plata

D. P.

Mos

El Concello de Mos impulsa una nueva propuesta de ocio y convivencia a través del programa «E tempo de viaxar», con una escapada cultural de dos días por la Vía de la Plata, prevista para el 21 y 22 de febrero, dirigida al vecindario del municipio.

El viaje comenzará el día 21 de febrero. La primera parada será en Candelario, declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1975 y considerado uno de los pueblos más emblemáticos de Castilla y León. También visitarán Bejar, Ledesma y El Perdigón.

El precio por persona en habitación doble es de 195 euros. El importe incluye transporte, pensión completa en hotel y seguro de viaje.

