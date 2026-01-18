Mos prepara un viaje por la Vía de la Plata

El Concello de Mos impulsa una nueva propuesta de ocio y convivencia a través del programa «E tempo de viaxar», con una escapada cultural de dos días por la Vía de la Plata, prevista para el 21 y 22 de febrero, dirigida al vecindario del municipio.

El viaje comenzará el día 21 de febrero. La primera parada será en Candelario, declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1975 y considerado uno de los pueblos más emblemáticos de Castilla y León. También visitarán Bejar, Ledesma y El Perdigón.

El precio por persona en habitación doble es de 195 euros. El importe incluye transporte, pensión completa en hotel y seguro de viaje.