Mos concede una nueva licencia para obras del Celta 360

La junta de gobierno local del Concello de Mos aprobó ayer la concesión de una nueva licencia urbanística para la ejecución de las obras de explanación correspondientes a una nueva fase del Proyecto de Interés Autonómico (PIA) de la Factoría del Deporte Gallego «Celta 360», promovido por el Real Club Celta de Vigo.

El proyecto aprobado corresponde a las obras de movimiento de tierras necesarias para conformar las plataformas sobre las que se implantarán las futuras instalaciones deportivas y edificaciones previstas en el (PIA), dentro de la fase 3.2 de la etapa I, que abarca zonas de instalaciones deportivas al aire libre, edificaciones del CD Afouteza y del CICID, espacios libres privados y el área destinada a la residencia del complejo deportivo.

Antes de la concesión de la licencia municipal, la Xunta de Galicia emitió una resolución favorable autorizando dichas obras, luego de analizar en detalle los resultados de las excavaciones arqueológicas realizadas en el yacimiento del Coto dos Mosquitos.