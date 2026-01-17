Las comunidades de aguas de Mosende y Atios reciben 30.000 euros de la Xunta
Pudieron mejorar sus instalaciones con nuevos sistemas de telecontrol
Porriño
La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, visitó ayer la Comunidad de Usuarios de Atios, una de las traídas beneficiarias de las subvenciones autonómicas dedicadas a estas entidades. En este sentido, dos comunidades de aguas del municipio, la de Atios y la San Xurxo de Mosende, recibieron de la Xunta 30.000 euros para la mejora de sus infraestructuras de abastecimiento.
En Atios invirtieron el dinero en la instalación de sistemas de protección en el equipo de bombeo y en el telecontrol, entre otras actuaciones; y en Mosende instalaron un portal de acero e impermeabilizar el depósito de la ETAP de O Casal.
