Porriño valora pequeñas actuaciones en el Camino

El Concello de Porriño explica que podrá llevar a cabo nuevas actuaciones y mejoras en el Camino de Santiago a su paso por el municipio de forma más ágil y fácil gracias a las modificaciones introducidas en la Ley de Patrimonio Cultural. Estas reformas permitirán simplificar trámites y reducir la burocracia, facilitando la ejecución de pequeñas obras que mejoren la seguridad, la accesibilidad y el aspecto del itinerario jacobeo.

«Durante mucho tiempo, pequeñas actuaciones en el Camino de Santiago, como la reparación de calles o puentes, acumulaban atrasos innecesarios y se demoraban durante meses; ahora, con la nueva normativa, el Concello podrá autorizar estas actuaciones en plazos mucho más cortos, lo que permitirá que vecinos y visitantes se beneficien rápidamente de las mejoras», indica el alcalde, Alejando Lorenzo.

Como ejemplo, el regidor apunta a la reparación de un puente o a la mejora de una calle en el barrio de San Sebastián, ambas situadas en el itinerario del Camino. “Antes, estas actuaciones podían tardar hasta un año en obtener autorización; ahora se realizan en alrededor de quince días, garantizando una respuesta rápida a las necesidades del territorio y de los vecinos», explica el regidor.