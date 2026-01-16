La nueva Escuela Infantil de Pontellas ofrecerá 66 plazas el próximo curso

Porriño ya terminó las obras de su nueva Escuela Infantil Municipal de Pontellas, que dispondrá de 66 nuevas plazas públicas de educación infantil para niños y niñas de 0 a 3 años. La escuela abrirá sus puertas el próximo curso escolar, una vez se complete la dotación de mobiliario y equipamiento, de manera que la preinscripción para acceder a estas plazas estará disponible a partir de mediados del mes de febrero.

El alcalde de Porriño, Alejandro Lorenzo, visitó ayer las instalaciones junto a la conselleira de Política Social, Fabiola García Martínez. En este sentido, cabe apuntar que Concello y Xunta cofinanciaron la obra, que ascendió a 788.000 euros. La administración local invirtió 385.000 euros y la Consellería de Política Social destinó 408.000 euros.

«Tanto las características, como el funcionamiento y los costes de esta nueva Escuela Infantil serán exactamente los mismos que los de una Galiña Azul», aclaró el alcalde, recordando que, según el Plan de Gratuidad de la Xunta de Galicia del año 2022, la matrícula será totalmente gratuita.

Las obras de construcción de esta nueva Escuela Infantil consistieron en la rehabilitación de la antigua Escuela Unitaria de Pontellas. Se procedió a la ampliación del inmueble, conservando su fachada original, y se realizaron actuaciones en materia de eficiencia energética y aislamiento térmico. En total se habilitaron cinco aulas.

Durante la visita, el regidor porriñés destacó el contexto demográfico actual de Porriño, que «está viviendo un crecimiento de población y una subida de natalidad como nunca antes, lo que hace imprescindible seguir ampliando y reforzando la red de servicios públicos, especialmente en el ámbito educativo». Igualmente, subrayó la «enorme relevancia que tienen este tipo de infraestructuras para el rural, ya que permiten fijar población en las parroquias y garantizar servicios de proximidad a las familias, vivan donde vivan».