Mos abrirá el gimnasio del pabellón también los sábados

El Concello de Mos amplía el horario del gimnasio del Pabellón Óscar Pereiro, que abrirá también los sábados en horario de 10.00 a 13.00 horas, con el objetivo de facilitar el acceso a la práctica del deporte a los vecinos y vecinas.

Actualmente, hacen uso diario del pabellón 400 personas, siendo esta una infraestructura deportiva de referencia en el municipio, por eso el Concello ha impulsado recientemente su remodelación, incorporando equipamiento más moderno y actualizado.

Con esta ampliación de horario, el Concello de Mos busca mejorar los servicios deportivos municipales, facilitando la conciliación horaria de las personas usuarias, ampliando las opciones de entrenamiento y respondiendo a la demanda creciente de una ciudadanía cada vez más comprometida con la actividad física.