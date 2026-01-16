Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Aprobado definitivamente el presupuesto de Mos de 2026

Las cuentas rozan los 16 millones, siendo las más altas de su historia | Pronto entrarán en vigor

D. P.

Mos

El presupuesto municipal de Mos para 2026 entrará próximamente en vigor con su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra. El documento económico queda aprobado definitivamente luego de que, una vez aprobado en pleno el pasado 1 de diciembre, no se hayan presentado alegaciones durante el plazo legal de exposición pública, por lo que no será necesaria su ratificación en pleno.

Las cuentas, que ascienden a casi 16 millones de euros, son las más altas de la historia del municipio, por lo que el gobierno local destaca de ellas que «consolidan un modelo de gestión basado en la estabilidad económica, la responsabilidad financiera y la prioridad de las personas».

«Es un presupuesto serio, equilibrado y bien planificado, que responde a las necesidades reales de Mos y cuenta con una amplia aceptación», define la alcaldesa, Nidia Arévalo, incidiendo en que estas cuentas «hace posible activar inversiones estratégicas y optar a más de 17 millones de euros de otras administraciones, gracias a la colaboración institucional con la Xunta de Galicia y la Diputación de Pontevedra, multiplicando la capacidad de actuación del Concello y acelerando proyectos clave para los vecinos y vecinas».

