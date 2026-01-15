Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Personal de Correos se vuelve a manifestar

El personal de la oficina de Correos en Porriño se volvió a concentrar para denunciar la falta de personal para poder prestar un servicio de calidad y la constante presión a la que la empresa está sometiendo a sus trabajadores. La alcaldesa de Salceda y el de Porriño apoyaron sus reivindicaciones.

