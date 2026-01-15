Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

O Castro se une a la metodología STEAM

El centro escolar mosense O Castro British International School inauguró ayer su nuevo Creativity Lab, un espacio educativo innovador que redefine los entornos de aprendizaje a través de la integración de la metodología STEAM, la tecnología avanzada y el trabajo colaborativo.

