O Porriño invita al papa Leon XIV a visitar la localidad y conocer sus raíces en el municipio

El Concello de Porriño ha iniciado los trámites institucionales para trasladar formalmente al Vaticano una invitación oficial para que el Papa León XIV visite Porriño con motivo del Xacobeo 2027, a tenor de las relaciones familiares entre el Pontífice y Porriño, recientemente documentadas por una investigación realizada por el canónigo y archivero de la catedral de Tui, Avelino Bouzón, quien descubrió pruebas documentales de que un antepasado directo de León XIV vivió en el siglo XVII en la parroquia de San Salvador de Torneiros.

«Hablamos de un hecho histórico de enorme relevancia para nuestro Concello, que conecta O Porriño con una figura central de la historia contemporánea a través de nuestras raíces», valora el alcalde, Alejandro Lorenzo, quien también ha iniciado una campaña en redes sociales para hacer llegar al Papa sus raíces porriñesas. «Vamos a petarle las redes sociales», llama el regidor a través de un vídeo, animando a sus seguidores a etiquetar a @pontifex en publicaciones y noticias relacionadas con su pasado porriñés.

Pero la invitación a Porriño no es la única iniciativa del Concello, que valora la posibilidad de reconocer al Papa León XVI como hijo ilustre de origen porriñés y de ponerle su nombre a una plaza o una calle. «No se trata de un gesto simbólico sin más, sino de un reconocimiento institucional basado en el rigor histórico y en el orgullo por nuestra identidad», explica Alejandro Lorenzo, apuntando que «O Porriño es una tierra de emigrantes, y esta historia representa a muchas familias que a lo largo de los siglos llevaron el nombre de nuestra villa por el mundo. La historia deja huellas y, a veces, esas huellas vuelven al lugar donde todo comenzó».

En este sentido, cabe recordar que, según la investigación realizada por Avelino Bouzón, el quinto trastatarabuelo por parte de madre del actual pontífice sería Benito de Bastos Lorenzo, cuya partida bautismal de diciembre de 1639 fue localizada por el archivero tudense en los fondos parroquiales de San Salvador de Torneiros, que conserva documentación desde el inicio del siglo XVII. La documentación localizada, siempre según esta reconstrucción, indica además que los padres de Benito de Bastos Lorenzo eran también originarios de la misma parroquia y que la familia habría emigrado décadas después hacia La Habana, en un itinerario migratorio frecuente en la época.