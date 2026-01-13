La Xunta solicita licencia urbanística para construir el Centro de Cuidados Intermedios

El Concello de Mos ha recibido la solicitud de licencia urbanística presentada por la Xunta de Galicia para la ejecución del nuevo Centro Público de Cuidados Intermedios que se proyecta en el antiguo Hospital do Rebullón. De esta manera, el gobierno gallego avanza en el acuerdo adoptado por el Consello el pasado 15 de diciembre, autorizando la licitación de las obras.

Según lo anunciado por la Xunta, el proyecto contará con un presupuesto de 11,6 millones de euros, financiados con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y con un plazo de ejecución previsto de 18 meses desde el inicio de las obras. Las empresas interesadas en hacerse con el contrato de construcción tienen hasta el 16 de febrero para presentar sus propuestas.

El nuevo centro estará destinado a la atención de personas mayores que ya recibieron el alta hospitalaria, pero que todavía necesitan cuidados específicos antes de regresar a su domicilio o a un centro residencial, reforzando así la continuidad asistencial entre el ámbito sanitario y el social.

La presentación de la solicitud de licencia ante el Concello de Mos supone el inicio de los trámites municipales necesarios para poder ejecutar las obras, que será analizada por los servicios técnicos y jurídicos conforme a la normativa urbanística vigente. Dado que se trata de un equipamiento público de interés general, el Concello tramitará también la propuesta para que el asunto sea elevado al pleno de la corporación, con el objetivo de aplicar la bonificación prevista en las ordenanzas fiscales para este tipo de actuaciones, si así lo aprueba el pleno.

«La entrada de este proyecto en el Concello marca un momento clave para una infraestructura que tendrá un impacto directo en la calidad de vida de las personas mayores y sus familias», destaca la alcaldesa, Nidia Arévalo, añadiendo que «la recuperación del antiguo Hospital do Rebullón para un uso público y social es una excelente noticia para Mos y para todo el área, y desde el Concello trabajaremos para que la tramitación se realice con rigor, seguridad jurídica y con la mayor agilidad posible».