Porriño inicia las obras del único cine municipal de la comarca

El Concello de Porriño ha comenzado el año iniciando los trabajos de reforma interior del que será el único cine municipal de la comarca, que se ubicará en el Centro Cultural y abrirá sus puertas a lo largo de este año. La reforma, con un presupuesto cercano a los 252.000 euros, corre a cuenta de la Diputación de Pontevedra, a través del Plan +Provincia.

El proyecto contempla una transformación integral de la planta baja del edificio, adaptando los espacios de auditorio, escenario y camerinos para acoger una sala versátil, moderna y tecnológicamente avanzada, con capacidad para 170 butacas.

Las obras incluyen la redistribución de los espacios, eliminando el escenario elevado y los camerinos traseros; la mejora acústica y estética de las paredes mediante trasdosado con aislamiento y acabado en madera; la renovación de las butacas para adaptar la sala a diferentes usos, desde proyecciones cinematográficas hasta conferencias y charlas; y nuevas instalaciones de iluminación y sonido, aprovechando la climatización existente.

La duración de las obras será de seis meses, de manera que, una vez concluidas, Porriño dispondrá de una sala multifuncional, apta para proyecciones, conferencias y actividades culturales.

Por otro lado, el equipamiento audiovisual para dicha sala de cine ya fue adquirido, con una inversión de casi 100.000 euros, subvencionada por Agadic, de la Xunta de Galicia. «La nueva sala dispondrá de un sistema de proyección en 4k Ultra Alta Definición, pantalla profesional de 5x3 metros con sistema de tiro directo, servidor con capacidad de 16TB y un avanzado sistema de sonido envolvente, que permitirá exhibir estrenos de cine y ofrecer una experiencia cinematográfica de primer nivel», destaca el alcalde de Porriño, Alejandro Lorenzo, insistiendo en la posibilidad de «disfrutar del cine en Porriño sin tener que desplazarse fuera del municipio, algo muy demandando, especialmente por la gente joven. Es un proyecto que combina cultura, innovación y dinamismo económico, colocando a nuestra villa en el mapa cultural de Galicia».