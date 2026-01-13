Porriño anima a las asociaciones a pedir unas ayudas provinciales

El Concello de Porriño ha informado a las asociaciones vecinales y entidades sociales del municipio de la apertura del plazo para solicitar las subvenciones del Plan Provincia Comunitaria 2026, una línea de ayudas impulsadas por la Diputación para financiar inversiones que contribuyan a la mejora de infraestructuras, equipamientos y locales sociales de las entidades.

El plazo de presentación de solicitudes ya está abierto y remata el próximo 1 de abril, por lo que desde Porriño recomiendan a las asociaciones interesadas iniciar cuanto antes la preparación de la documentación necesaria para concurrir a la convocatoria.

Las subvenciones podrán cubrir hasta el 100% de la inversión presentada, con un importe mínimo de 6.000 euros y un máximo de 10.000 euros por entidad beneficiaria, lo que supone una oportunidad para llevar a cabo actuaciones sin necesidad de aportación económica.

El alcalde de Porriño, Alejando Lorenzo, insiste en que «estas ayudas son una oportunidad muy importantes para que las asociaciones puedan mejorar sus locales, renovar equipamientos y poner en marcha inversiones que repercutan directamente en la calidad de vida de los vecino».