Mos estrena un ciclo de reuniones vecinales por las parroquias

El Concello de Mos pone en marcha el programa de encuentros vecinales «Vivindo as parroquias», que nace con la voluntad de reforzar el diálogo directo, la escucha activa y la proximidad como señales de identidad de la acción municipal. Este ciclo de reuniones arrancará esta semana en las parroquias de Mos y Torroso, con un formato abierto que permitirá compartir información, recoger propuestas y conocer de primera mano las necesidades e inquietudes de los y las mosenses.

La alcaldesa, Nidia Arévalo, indica que este programa será una «herramienta esencial para gobernar desde la proximidad», ya que «cada parroquia tiene su identidad y sus prioridades».

La primera cita será esta tarde, a las 19 horas, en el Pazo de Mos; y mañana, «Viviendo as parroquias» se traslada a Torroso, a la misma hora, en el local de la Asociación de Vecinos de Torroso.