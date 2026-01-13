Mos elige las mejores postales de Navidad
Mos
El Concello de Mos hizo entrega de los premios del tradicional Concurso de Postales de Navidad, en la que participaron 30 niños y niñas del municipio con edades comprendidas entre los 3 y 13 años. En la categoría de 3 a 5 años, el vencedor fue Alejandro Diz Troncoso; en la de 6 a 8 años, el jurado declaró un empate entre Mauro Malica Rodríguez y Dakota Lago García; mientras que en la categoría de 9 a 12 años, la vencedora fue Hanna Alonso Gallego.
