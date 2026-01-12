Un documento del archivo de Tui sitúa en Torneiros (O Porriño) a un antepasado directo del papa León XIV

La genealogía del papa León XIV —Robert Francis Prevost, elegido el 8 de mayo de 2025 como 267º pontífice de la Iglesia católica— ha sumado en las últimas horas un capítulo con acento pontevedrés como así adelantó Faro de Vigo en mayo de 2025, en un artículo que confirmaba que Prevost tenía adn gallego.

Según la investigación realizada en el Arquivo Histórico Diocesano de la Catedral de Tui, el canónigo-archivero Avelino Bouzón ha localizado un asiento que conecta a la familia del papa con San Salvador de Torneiros (O Porriño). El hallazgo se basa en una partida bautismal de diciembre de 1639 a nombre de Benito de Bastos Lorenzo, señalado como quinto trastatarabuelo por parte de madre del actual pontífice.

El origen de la pesquisa, relata Bouzón, estuvo en la lectura de una biografía reciente sobre León XIV, en la que se citaba la posibilidad de ancestros en O Porriño. A partir de ahí, el sacerdote recurrió a los fondos parroquiales conservados en Tui y, con la colaboración de un investigador, inició el rastreo en los libros más antiguos disponibles: ante la falta de registros tempranos en Santa María do Porriño, el punto de partida fue la parroquia de Torneiros, que conserva documentación desde el inicio del siglo XVII.

La documentación localizada, siempre según esta reconstrucción, indica además que los padres de Benito de Bastos Lorenzo eran también originarios de la misma parroquia y que la familia habría emigrado décadas después hacia La Habana, en un itinerario migratorio frecuente en la época.

Prevost, primero por la izquierda, en la Puerta Santa (abierta) de la Catedral del Santiago, en el verano de 1982. / Cedida por Isaac G.M.

Bouzón plantea que ese salto atlántico encaja con posteriores desplazamientos de familias gallegas por el Caribe y Norteamérica. Bouzón —párroco de San Bartolomeu de Rebordáns (Tui) y canónigo-archivero— sostiene que el objetivo ahora es “seguir tirando del hilo” hasta enlazar con generaciones actuales, con la vista puesta en completar el árbol familiar de esta rama.

El trabajo se apoya en los fondos custodiados por el Arquivo Capitular e Histórico Diocesano de Tui, integrado en el sistema público de archivos de Galicia, un centro que concentra documentación diocesana y parroquial clave para la investigación histórica y genealógica del sur de la provincia.

Aunque la Santa Sede no se ha pronunciado sobre esta línea genealógica, el apellido Bastos ya había aparecido en reconstrucciones familiares divulgadas tras el cónclave de 2025, como hipótesis de un posible tronco ibérico en generaciones anteriores.

De confirmarse y ampliarse con nuevos documentos, la pista abierta en Torneiros situaría a O Porriño dentro del mapa de los vínculos históricos entre Galicia y la emigración atlántica, esta vez con una derivada inesperada: la de una rama familiar que, siglos después, desemboca en el Vaticano.