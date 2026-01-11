Salceda impulsa una circunvalación para reducir el tráfico en el centro
El Concello busca favorecer la movilidad entre las zonas rurales de A Picoña, Castro Barreiro y A Feira
El gobierno local de MS comparte mesa de trabajo con PSOE y BNG
El Concello de Salceda de Caselas ha iniciado el estudio de distintas alternativas para la creación de una futura circunvalación que permita mejorar la movilidad entre las zonas de A Picoña, Castro Barreiro y A Feira en dirección a Salvaterra, al tiempo que se reduzca la carga de tráfico en el centro urbano. Según informó ayer el gobierno local en una nota de prensa, esta iniciativa forma parte del acuerdo de investidura alcanzado en 2023 por los grupos de Movemento Salceda, PSOE y BNG.
El Concello informó que tuvo lugar ya la primera reunión de trabajo con la empresa encargada del estudio, en la que participaron la alcaldesa, Loli Castiñeira; el concejal de Movilidad, Marcos Troncoso; el arquitecto municipal, Rubén Martín; y los portavoces del BNG y del PSOE, Salustiano Guerra y Xuxo Gregorio Vaqueiro.
En el encuentro se analizaron distintas opciones de enlace, su viabilidad y los criterios técnicos que marcarán la propuesta definitiva, así como los condicionantes a tener en cuenta.
El proyecto busca mejorar la movilidad de los barrios afectados y aliviar el tráfico en el centro urbano, que también se vería beneficiado. Paralelamente, el Concello estudia posibles vías de financiación para poder hacer realidad la alternativa que finalmente se considere más adecuada.
Mejora del acceso a la PO-510
Además, el gobierno local ha encargado un estudio para mejorar el acceso a la PO-510 en el Alto da Brava, tras un acuerdo tomado también por los tres grupos de izquierda de la Corporación. Esta zona está considerada peligrosa, con el objetivo de trasladar una propuesta de remodelación a la Axencia Galega de Infraestruturas, titular de la vía. Desde el Concello destacan que se trata de los primeros pasos para dar respuesta a demandas históricas del municipio.
Según el comunicado, la alcaldesa y los portavoces de BNG y PSOE coinciden en que «estamos a dar os primeiros pasos para que estas demandas históricas poidan converterse en feitos».
