Más de 2.000 personas disfrutan en Porriño de rondallas de 8 concellos
El Pavillón Municipal de Deportes do Porriño fue el epicentro de la música tradicional gallega. Se llenó para acoger el Certame de Rondallas, en el que participaron 17 agrupaciones de siete concellos: además del anfitrión, Mos, Redondela, Tui, Baiona, Vigo, Nigrán y Gondomar. Cada formación deleitó al público —más de 2.000 personas— con una actuación de 12 minutos. No hubo pasacalles debido a la lluvia, contratiempo que no empañó la jornada festiva, protagonizada por las emotivas exhibiciones. El alcalde de Porriño, Alejandro Lorenzo, destacó que «a tradición das rondallas está máis viva que nunca grazas ao esforzo das agrupacións e á implicación da veciñanza».
La próxima cita: el VIII Concurso de Rondallas, el sábado 17 en el Ifevi.
- Sentencias a domicilio en horario nocturno: «Hay gente que se niega a abrir al no creerse que seamos del juzgado»
- Muere un ciclista cuando circulaba por la carretera A Madalena-Herbello, en Cangas
- Comparece en el juzgado el médico denunciado por agresión sexual en Vilagarcía
- Vigo fija día y hora (estimada) para el apagado de las luces de Navidad
- Un vecino de Darbo de 44 años muere mientras practicaba ciclismo en Aldán
- La pesca también tiene capitanas
- Un piso de segunda mano cuesta en Vilagarcía la mitad que en Sanxenxo
- Solteros en el Vigo de los 70