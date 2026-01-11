Más de 2.000 personas disfrutan en Porriño de rondallas de 8 concellos

El Pavillón Municipal de Deportes do Porriño fue el epicentro de la música tradicional gallega. Se llenó para acoger el Certame de Rondallas, en el que participaron 17 agrupaciones de siete concellos: además del anfitrión, Mos, Redondela, Tui, Baiona, Vigo, Nigrán y Gondomar. Cada formación deleitó al público —más de 2.000 personas— con una actuación de 12 minutos. No hubo pasacalles debido a la lluvia, contratiempo que no empañó la jornada festiva, protagonizada por las emotivas exhibiciones. El alcalde de Porriño, Alejandro Lorenzo, destacó que «a tradición das rondallas está máis viva que nunca grazas ao esforzo das agrupacións e á implicación da veciñanza».

La próxima cita: el VIII Concurso de Rondallas, el sábado 17 en el Ifevi.