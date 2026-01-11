Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vigo apaga su NavidadTensión en GroenlandiaBrotes verdes incendios GaliciaBonita historia de amor en SantiagoFeijóo Interparlamentaria PP
instagramlinkedin

Más de 2.000 personas disfrutan en Porriño de rondallas de 8 concellos

Más de 2.000 personas disfrutan en Porriño de rondallas de 8 concellos

Más de 2.000 personas disfrutan en Porriño de rondallas de 8 concellos

Ver galería

El Pavillón Municipal de Deportes do Porriño fue el epicentro de la música tradicional gallega / Pablo H. Gamarra

R. V.

El Pavillón Municipal de Deportes do Porriño fue el epicentro de la música tradicional gallega. Se llenó para acoger el Certame de Rondallas, en el que participaron 17 agrupaciones de siete concellos: además del anfitrión, Mos, Redondela, Tui, Baiona, Vigo, Nigrán y Gondomar. Cada formación deleitó al público —más de 2.000 personas— con una actuación de 12 minutos. No hubo pasacalles debido a la lluvia, contratiempo que no empañó la jornada festiva, protagonizada por las emotivas exhibiciones. El alcalde de Porriño, Alejandro Lorenzo, destacó que «a tradición das rondallas está máis viva que nunca grazas ao esforzo das agrupacións e á implicación da veciñanza».

La próxima cita: el VIII Concurso de Rondallas, el sábado 17 en el Ifevi.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents