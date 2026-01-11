Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Gallegos en Groenlandia y DinamarcaJefes de Urgencias se rebelanCondena al SergasSe apaga la Navidad de VigoTractorada OurenseInterparlamentaria del PP
Mos presume de identidad deportiva

El Concello reconoce las trayectorias de Juan Ferrón, Patricia Martínez, Martina Sande y Ismael Lago

Foto de familia de algunos premiados con representantes políticos y del mundo del deporte. | D.P.

D. P.

Mos

Mos celebró su Fiesta del Deporte homenajeando a más de 40 deportistas individuales y a otros tantos clubes deportivos por el trabajo realizado y logros conseguidos durante todo el 2025. De entre todos, destacó las trayectorias del nadador Juan Ferrón, la bailarina Patricia Martínez, la tenismesista Martina Sande y el atleta Ismael Lago.

La gala combinó reconocimiento institucional, cultura y espectáculo. El acto comenzó con la interpretación del himno de Mos, a cargo de Antonio Barros. Luego, el público disfrutó de una actuación de Patricia Martínez, acompañada por su pareja de baile llegada desde Italia, Jacopo Casotto; que no fue la única actuación de la noche, pues se sucedieron las exhibiciones del club Abadá Capoeira y el grupo As Meninas, campeonas gallegas de Danza Coreográfica.

Como principal novedad en esta edición de la Fiesta del Deporte, el Concello distinguió a los cuatro deportistas mosenses más estacados de 2025, tanto a nivel autonómico, estatal como internacional. Estos no podían ser otros que el deportista paralímpico del Club Natación de Mos Juan Ferrón, que batió el récord de España en 50 y 100 metros mariposa y fue subcampeón del mundo en el relevo 4x100 estilos mixto en el Mundial de Singapur 2025; la bailarina deportiva Patricia Martínez, medalla de oro en el Mundial Profesional Rising Satar Standard; la tenismesista en silla de ruedas Martina Sande, que a sus 17 años es campeona estatal y la primera mujer en lograr este título en España; y el atleta Ismael Lago, que firmó una temporada histórica en 2025 con ocho medallas en campeonatos gallegos de atletismo en diferentes modalidades.

Asistieron a la fiesta, además de la alcaldesa, Nidia Arévalo; la subdelegada de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz; la diputada provincial de Deportes, Luisa Sánchez; el jefe provincial de Servicio de Deportes de la Xunta, Daniel Benavides; así como el deportista mosense Óscar Pereiro, y algunas jugadoras de As Celtas, como la mosense Paula Lorenzo.

