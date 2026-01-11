Mos presume de identidad deportiva
El Concello reconoce las trayectorias de Juan Ferrón, Patricia Martínez, Martina Sande y Ismael Lago
Mos celebró su Fiesta del Deporte homenajeando a más de 40 deportistas individuales y a otros tantos clubes deportivos por el trabajo realizado y logros conseguidos durante todo el 2025. De entre todos, destacó las trayectorias del nadador Juan Ferrón, la bailarina Patricia Martínez, la tenismesista Martina Sande y el atleta Ismael Lago.
La gala combinó reconocimiento institucional, cultura y espectáculo. El acto comenzó con la interpretación del himno de Mos, a cargo de Antonio Barros. Luego, el público disfrutó de una actuación de Patricia Martínez, acompañada por su pareja de baile llegada desde Italia, Jacopo Casotto; que no fue la única actuación de la noche, pues se sucedieron las exhibiciones del club Abadá Capoeira y el grupo As Meninas, campeonas gallegas de Danza Coreográfica.
Como principal novedad en esta edición de la Fiesta del Deporte, el Concello distinguió a los cuatro deportistas mosenses más estacados de 2025, tanto a nivel autonómico, estatal como internacional. Estos no podían ser otros que el deportista paralímpico del Club Natación de Mos Juan Ferrón, que batió el récord de España en 50 y 100 metros mariposa y fue subcampeón del mundo en el relevo 4x100 estilos mixto en el Mundial de Singapur 2025; la bailarina deportiva Patricia Martínez, medalla de oro en el Mundial Profesional Rising Satar Standard; la tenismesista en silla de ruedas Martina Sande, que a sus 17 años es campeona estatal y la primera mujer en lograr este título en España; y el atleta Ismael Lago, que firmó una temporada histórica en 2025 con ocho medallas en campeonatos gallegos de atletismo en diferentes modalidades.
Asistieron a la fiesta, además de la alcaldesa, Nidia Arévalo; la subdelegada de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz; la diputada provincial de Deportes, Luisa Sánchez; el jefe provincial de Servicio de Deportes de la Xunta, Daniel Benavides; así como el deportista mosense Óscar Pereiro, y algunas jugadoras de As Celtas, como la mosense Paula Lorenzo.
