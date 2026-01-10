El PSOE de Porriño critica el sueldo del alcalde
El PSOE de Porriño critica que el alcalde, Alejandro Lorenzo, perciba una suma de 85.000 euros brutos anuales por sus cargos como alcalde de Porriño, diputado en la Diputación de Pontevedra y presidente del Consorcio de Augas do Louro. «Un alcalde de un Concello como O Porriño no puede cobrar como un gran cargo del Estado», denuncian los socialistas locales.
