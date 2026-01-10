A partir del 13 de enero se pueden cobrar las rifas premiadas con El Niño en Porriño

El cobro de las participaciones de la Lotería de El Niño del número 45.875 agraciadas con el segundo premio, se realizará finalmente en el salón de plenos del Concello de Porriño, a partir del martes 13 de enero, y no en la sucursal del BBVA de Porriño, como se comunicó inicialmente.

Las personas que hayan comprado alguna de las participaciones del número 45.875, vendidas por cuatro alumnos del IES Ribeira do Louro, Martín, Samuel, Iker y Enma, para financiar el viaje de fin de curso a Lanzarote, deberán acudir al salón de plenos del Concello de Porriño de lunes a viernes, de 17 a 20 horas, a partir del 13 de enero. Además de la papeleta original, deberán presentar el DNI en vigor, una fotocopia del mismo y un certificado impreso en papel del titular de la cuenta bancaria, que debe estar al mismo nombre que el DNI.

El premio por cada participación de 4 euros agraciada con el segundo premio de la Lotería del Niño es de 13.600 euros.