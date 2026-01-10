A partir del 13 de enero se pueden cobrar las rifas premiadas con El Niño en Porriño
Los agraciados deberán ir al salón de plenos del Concello por la tarde
El cobro de las participaciones de la Lotería de El Niño del número 45.875 agraciadas con el segundo premio, se realizará finalmente en el salón de plenos del Concello de Porriño, a partir del martes 13 de enero, y no en la sucursal del BBVA de Porriño, como se comunicó inicialmente.
Las personas que hayan comprado alguna de las participaciones del número 45.875, vendidas por cuatro alumnos del IES Ribeira do Louro, Martín, Samuel, Iker y Enma, para financiar el viaje de fin de curso a Lanzarote, deberán acudir al salón de plenos del Concello de Porriño de lunes a viernes, de 17 a 20 horas, a partir del 13 de enero. Además de la papeleta original, deberán presentar el DNI en vigor, una fotocopia del mismo y un certificado impreso en papel del titular de la cuenta bancaria, que debe estar al mismo nombre que el DNI.
El premio por cada participación de 4 euros agraciada con el segundo premio de la Lotería del Niño es de 13.600 euros.
- Marcos, el niño de 6 años que acertó a última hora con el primer premio del sorteo del Niño
- La funesta buena suerte de dos vigueses
- ¿La melatonina es perjudicial?
- Personal de Urgencias del hospital Álvaro Cunqueiro hará un paro diario en protesta por el «colapso del servicio»
- Sentencias a domicilio en horario nocturno: «Hay gente que se niega a abrir al no creerse que seamos del juzgado»
- Detenido un médico de Vilagarcía por agresión sexual a una menor
- Un hostelero gallego relanza la histórica marca de agua con gas que se sirvió en el «Titanic»
- Una familia lituana-holandesa compra una casa en Santa María de Oia que convertirá en alojamiento para turistas y peregrinos