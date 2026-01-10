Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Andaina de 10 km, mañana en Salceda

La Asociación Nós Somos Nós organiza mañana domingo una andaina solidaria con la ONG Bicos de Papel. Saldrá a las 10.45 horas del Centro Cultural de Castro Barreiro, en Salceda de Caselas, para recorrer 10 kilómetros. El precio es de la actividad es de 8 euros.

