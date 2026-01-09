Mos inicia la última fase de reforma de la Casa Rectoral

El Concello de Mos ha iniciado las obras correspondientes a la tercera y definitiva fase de rehabilitación de la Antigua Casa Rectoral de Petelos. Esta nueva actuación, que cuenta con la colaboración de la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude, supone una inversión de 200.000 euros, que permitirá avanzar de manera decisiva en la recuperación y puesta en valor de uno de los bienes patrimoniales más singulares del municipio. El inmueble, datado en el siglo XV, está catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC) por su elevado valor histórico y cultural, siendo además uno de los dos únicos edificios de estas características que se conservan en Mos.

Las obras, que ya están en marcha, se centran en esta primera parte de la tercera fase en la limpieza de la vegetación superior que cubre el muro, reforma del muro en los espacios que representan abatimientos, sustitución de tramos de bloque de cemento por piedra o el remate de cabeceras, así como en la mejora de los accesos y en la creación de un paso peatonal que conecte con los futuros aparcamientos y zonas ajardinadas, que se acometerán en la parte final del proyecto junto con la rehabilitación del palomar.

También se renovarán elementos de la carpintería para mejorar las condiciones de protección del interior del municipio; se instalarán puertas de madera maciza, verjas, barandillas metálicas y un sistema de iluminación exterior integrado en el pavimento, aprovechando los trabajos en el perímetro de la rectoral.

Esta tercera y última fase da continuidad a las dos anteriores, impulsadas por el Concello de Mos en colaboración con la Diócesis de Tui-Vigo y con el apoyo de la Xunta de Galicia. Estas consistieron en la consolidación de la estructura, mejora de la cubierta, renovación de carpinterías, recuperación de espacios interiores, así como intervenciones en la zona de los jardines y en el muro exterior.

Mientras se ejecutan estas obras, el Concello de Mos trabaja también en la elaboración de un Plan de Usos, el cual definirá el futuro aprovechamiento de este emblemático edificio, permitiendo que el tejido asociativo mosenes, otras entidades sin ánimo de lucro y el propio Concello puedan emplearlo para la organización de actividades culturales, sociales y parroquiales, garantizando así su conservación a largo plazo y su plena integración en la vida social y cultural del municipio.