Mos celebra hoy su Fiesta del Deporte 2025

El Concello de Mos celebra esta tarde, a partir de las 19 horas en el Multiusos de As Pozas, su Fiesta del Deporte 2025. El acto reunirá a más de 40 clubes deportivos y a más de 40 deportistas con el fin de hacer un reconocimiento público a su trabajo. Durante la gala ofrecerá una exhibición de alto nivel artístico la mosense Patricia Martínez, junto a su pareja de baile Jacopo Casotto; y también intervendrán el club Abadá Capoeira, las deportistas de los clubs de fútbol de Mos y el grupo As Meninas, actuales campeonas gallegas de Danza Coreográfica.